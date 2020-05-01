Международный онлайн форум организован с целью присоединения к призыву президента Ильхама Алиева «Мы сильны вместе» вместе с азербайджанскими учеными, живущими за рубежом, в то же время проведения глобальных обсуждений в сфере дистанционного высшего образования и внесения соответствующего вклада в новую модель высшего образования.

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) состоялся Международный форум дистанционного высшего образования UNEC 2020 на тему «Дистанционное высшее образование: новые возможности и современные вызовы».

Выступивший на форуме со вступительным словом ректор, профессор Адалат Мурадов отметил, что после пандемии коронавируса в мировой системе образования произошли радикальные изменения, и на фоне происходящих процессов дистанционное образование показало себя как единственное и безальтернативное образование. Ректор, в частности, подчеркнул, что в период пандемии коронавируса дистанционное образование спасло систему образования от краха не только в Азербайджане, но и во всем мире. Профессор Адалат Мурадов довел до внимания важность проведения обсуждений по вопросу дистанционного высшего образования и формирования единого подхода, в связи с чем отметил, что на международном форуме в этом направлении состоится серьезное обсуждение с азербайджанской интеллигенцией.

В международном онлайн форуме, модератором которого являлся ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов, приняли участие профессор Мюнхенского технического университета Германии Месуд Эфендиев, профессор Измирского университета Турции Исмихан Байрамоглы, профессор Канадского университета Ватерлоо Ильхам Ахундов, профессор Даремского университета Объединенного Королевства Нигяр Гашимзаде и профессор университета Южной Дакоты, США Фариз Гусейнов.

Перед выступлением профессор Мюнхенского технического университета Месуд Эфендиев огласил послание лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара в адрес форума. Всемирно известный ученый, придав большое значение международному форуму в Азербайджане, выступил по теме «Дистанционное высшее образование с возможностями и рисками: лекция, семинар и оценка». Профессор в связи с оценкой знаний студентов в дистанционном высшем образовании затронул вопрос мировой практики.

Говоря о значении технологической инфраструктуры в модели дистанционного высшего образования, профессор Измирского экономического университета Исмихан Байрамоглы отметил, что пандемия, охватившая весь мир, выдвинула необходимость применения технологий. Говоря о безальтернативности применения дистанционного обучения в период пандемии, профессор отметил существование различных технологических подходов в этом направлении и в связи с этим поделился опытом Турции.

Профессор университета Ватерлоо Ильхам Ахундов рассказал о преимуществах дистанционного высшего образования. Азербайджанский ученый озвучил существующие в этом направлении проблемы и пути их решения, и отметил возможность применения успешной модели дистанционного образования в Азербайджане.