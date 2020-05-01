Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов был приглашён в Министерство иностранных дел, где заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов провёл с ним встречу, сообщает пресс-служба МИД.

«В ходе встречи замминистра выразил серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны в связи с гибелью одного и ранением двух человек в результате применения оружия при задержании граждан Азербайджана Ибрагимова, Нуриева, Ахмедова и Новрузова сотрудниками береговой охраны пограничной службы комитета национальной безопасности Казахстана в Каспийском море и представил послу соответствующую ноту МИД Азербайджана», - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее haqqin.az, в результате инцидента на водных границах Казахстана и Азербайджана погиб один азербайджанский рыбак. Жители Нефтчалинского района на лодке нарушили водные границы, и казахстанские пограничники открыли огонь на поражение. Погибший – житель села Кюркенд Мамедов Гахраман Кямиль оглы скончался от огнестрельного ранения в голову. Другие жители села Эмин Нариман оглу Нуриев, Эльшан Гусейнбала оглу Гусейнов получили ранения. Рыбаки задержаны погранвойсками Казахстана.