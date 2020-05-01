Международная организация приводит в пример работу бакинских транспортников
На официальном сайте Международной ассоциации по общественному транспорту опубликована статья «Бакинские транспортники на передовой», в которой рассказывается о превентивных мерах, предпринятых в Азербайджане для борьбы с распространением коронавируса, а также об опыте Бакинского транспортного агентства в обеспечении бесперебойного движения общественного транспорта и защиты здоровья пассажиров.
В статье говорится о том, что в Баку ежедневно по 150 маршрутам курсирует свыше 2 тысяч автобусов, которые перевозят два миллиона пассажиров. В условиях карантинных мер, бакинским транспортникам удалось обеспечить бесперебойное функционирование общественного транспорта.
«Профессионалы из сферы общественного транспорта в эти критические времена находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Наша первоочередная задача заключается в обеспечении безопасности и защиты здоровья граждан. Мы гордимся, что обслуживаем людей», - приводит сайт слова главы БТА Вусала Керимли.
Автор статьи указывает, что руководство БТА оперативно отреагировало на угрозу коронавируса и разработало план действий в чрезвычайных ситуациях. Началась регулярная дезинфекция всех автобусов, такси и стоянок, все водители были обеспечены средствами личной защиты, а во всех автобусах установлены емкости с дезинфицирующими средствами.
Были также предприняты меры по повышению осведомленности граждан об угрозе коронавируса. Соответствующие плакаты были вывешены на автобусных остановках, а на крупных транспортных хабах волонтеры раздают пассажирам просветительские буклеты.
В статье упоминается, что в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса в Баку была приостановлена работа метрополитена. Учитывая это, БТА организовало экспресс-маршруты, которые проложены между станциями метро, чтобы люди могли быстро доехать до нужной станции.
Благодаря отлаженным и своевременным мерам бакинских транспортников, в столице Азербайджана удалось обеспечить бесперебойные пассажироперевозки в условиях карантина.