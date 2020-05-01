Международная организация приводит в пример работу бакинских транспортников

Отдел информации 17:22

На официальном сайте Международной ассоциации по общественному транспорту опубликована статья «Бакинские транспортники на передовой», в которой рассказывается о превентивных мерах, предпринятых в Азербайджане для борьбы с распространением коронавируса, а также об опыте Бакинского транспортного агентства в обеспечении бесперебойного движения общественного транспорта и защиты здоровья пассажиров. В статье говорится о том, что в Баку ежедневно по 150 маршрутам курсирует свыше 2 тысяч автобусов, которые перевозят два миллиона пассажиров. В условиях карантинных мер, бакинским транспортникам удалось обеспечить бесперебойное функционирование общественного транспорта.

«Профессионалы из сферы общественного транспорта в эти критические времена находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Наша первоочередная задача заключается в обеспечении безопасности и защиты здоровья граждан. Мы гордимся, что обслуживаем людей», - приводит сайт слова главы БТА Вусала Керимли. Автор статьи указывает, что руководство БТА оперативно отреагировало на угрозу коронавируса и разработало план действий в чрезвычайных ситуациях. Началась регулярная дезинфекция всех автобусов, такси и стоянок, все водители были обеспечены средствами личной защиты, а во всех автобусах установлены емкости с дезинфицирующими средствами.