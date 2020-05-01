В Бельгии снижается смертность от коронавируса

В Бельгии отметили снижение распространения коронавирусной инфекции за счет предпринятых в стране мер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Так, в стране за прошедшие сутки выявлено 485 новых случаев заражения коронавирусом, накануне, 1 мая, было 513 заболевших.

Всего в Бельгии с начала пандемии заразились 49 517 человек.

За сутки скончались 82 пациента, 1 мая говорилось о 130 жертвах инфекции. Всего в стране зафиксировано 7 765 случаев смерти от COVID-19.

Выздоровели за последние 24 часа 319 пациентов, всего вылечились 12 211