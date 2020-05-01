В США нашли препарат для лечения тяжелой формы коронавируса
В США начнут использовать препарат Remdesivir для лечения зараженных коронавирусом. Соответствующее разрешение выдало федеральное агентство по надзору за продуктами и медикаментами (FDA).
Как передает телеканал CNBC, клинические испытания «Ремдесивира», созданного для борьбы с вирусом Эбола, показали хорошие результаты.
Лекарство применяют для лечения средних и тяжелых больных коронавирусом. Его применение уже позволило сократить время лечения почти на треть — пациенты почувствовали себя лучше в среднем на 4 дня быстрее.