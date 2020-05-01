Коронавирус в Бразилии: число заболевших приближается к 100 тысячам
Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Бразилии выросло до 92 630, за последние сутки зарегистрирован 521 случай. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
При этом число летальных исходов за сутки увеличилось на 24 и достигло 6 434.
Эпицентром заражения в стране является штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 30 тыс. инфицированных и более 2,5 тыс. умерших. За ним идет Рио-де-Жанейро, где выявлено более 10 тыс. заразившихся и 921 летальный исход.