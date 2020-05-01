В бакинских такси запретят садиться на переднее сиденье

Определены правила работы такси в Азербайджане в период пандемии. Об этом говорится в методических пособиях утвержденных главным санитарным врачом Азербайджана.

Отмечается, что клиенты такси, работающих внутри города, могут сидеть только на заднем сидении. Кроме того, перегородка между задними сиденьями и таксистом должна быть прозрачной и воздухонепроницаемой.

Также отмечается, что салон всех транспортных средств, в том числе такси, должен периодически проветриваться, во время перерывов должны проводиться дезинфекционные работы.

Водители не должны собираться вместе. Им также необходимо соблюдать социальное расстояние. Контакты между водителями должны быть сведены к минимуму.