Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что отказывается праздновать окончание Второй мировой войны 3 сентября, так как в этот день в республике вспоминают жертв теракта в Беслане. Его слова в субботу, 2 мая, приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По словам Битарова, он с пониманием относится к организации праздничных мероприятий по этому поводу в других регионах, однако считает, что в Северной Осетии проводить их в этот день недопустимо.

«Мне сказали, что исторически подтверждено, что действительно окончание войны было 3 сентября. С этим я спорить не могу. И разве мы можем запрещать кому-то, например, на Дальнем Востоке, у кого дед погиб на войне, прийти к мемориалу и возложить цветы? Нет. Но в республике какой человек, у которого хоть немного есть сознания, может что-то праздновать в такой день?» — пояснил он.