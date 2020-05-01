Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:55

В ночь на минувший вторник командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о временном переходе власти в стране к вооруженным силам. В среду его представители объявили о гуманитарной паузе в боевых действиях во время месяца Рамадан. Интересное такое поздравление ливийскому народу с наступлением месяца Рамадан у Хафтара получилось: начал-то, как говорится, за здравие, а вот закончил…объявлением в стране переворота. Дескать с этого момента вся власть переходит к Ливийской национальной армии, она берет на себя бремя по управлению страной и прерывает действие «разрушительного для Ливии политического соглашения».

Свою роль в этих условиях ренегат-фельдмаршал охарактеризовал несколько витиевато: мол, страну теперь возглавляет не он, а некое «Верховное главнокомандование вооруженных сил Ливии берет на себя ответственность за ливийский народ». Что, впрочем, никого не обманывает – Хафтар объявил себя вождем нации, все остальное не более чем фиговые листки, которыми он и его окружение пытаются прикрыть сотворенное ими бесстыдство. Особенно цинично выглядит в заявлении ренегат-фельдмаршала ссылка на то, что к принятию данного решения его подтолкнули чаяния ливийского народа. Это нация, видите ли, вручила ему мандат на наведение порядка в стране, и он лишь выполняет волю широких масс. Что ж, без таких выкрутасов в современной политике никуда, именно про такое в 70-80 прошлого столетия ходила присказка: «У нас вчера от имени народа опять подорожала колбаса». Так и в этот раз – 24 апреля делегации от ливийских городов и племен Бенгази, Адждабии, Сирта, Тобрука и Дерны провели демонстрации, на которых объявили о своей поддержке Хафтара и возглавляемой им Ливийской национальной армии (кстати, теперь она называется Ливийская арабская армия, ЛАА), делегировали ренегат-фельдмаршалу право управления делами Ливии, а также обеспечение безопасности страны и контроль ее границ.

Но даже это изъявление верноподданических чувств нескольких племен все же, согласитесь, недостаточно для того, чтобы говорить от имени всей Ливии. И потому нельзя не согласится с заявлением Президентского совета Правительства национального согласия Ливии, в котором, в частности, говорится: «Одержимость властью и глупость достигли полного предела. Он объявляет о новом перевороте, тем самым дополняя серию переворотов, в которых он принимал участие с далёких времен…» Действия ренегат-фельдмаршала сегодня многие в Ливии и за ее пределами объявляют переворотом. На мой взгляд – это слишком лестное определение для того, что устроила клика Хафтара. Более точным было бы называть произошедшее недопереворотом и фарсом, устроенным исключительно с целью объявить себя Верховным правителем, вождем, фюрером – да кем угодно, лишь бы – первым, главным и единственным в Ливии. Решит ли это хоть одну проблему страны, приблизит ли хоть на шаг к миру? Да ничего подобного. Под заявлением Хафтара о том, что он прерывает действие «разрушительного для Ливии политического соглашения» подразумевается разрыв Схиратских договоренностей 2015 года, в рамках которых было сформировано признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) для управления переходным процессом в Ливии. С одной стороны, это означает, что Президентский совет, ПНС и все властные структуры, находящиеся на западе страны, в Триполи, Тобруком и ЛАА теперь официально не являются партнерами во внутриливийском диалоге, они «радикалы и экстремисты», которых нужно уничтожить. Половину страны Хафтар разом записал в государственные изменники, обрушив шанс на политическое урегулирование.