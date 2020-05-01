Никакого спада в Великобритании: 621 погибший от коронавируса за сутки

Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 621, общее число жертв COVID-19 составило 28 131, сообщил на брифинге в субботу министр по вопросам жилищного строительства Роберт Дженрик.

В пятницу количество умерших составляло 27 510, прирост тогда составлял 739 человек.

Число новых случаев за последние сутки возросло на 4806 – до 182 260. Накануне суточный прирост был выше: 6201, а общая цифра равнялась 177 454.

В выходные показатели обычно ниже, поскольку система оповещения о новых случаях заражения и смертности работает не в полную силу.