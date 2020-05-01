Зариф: США так беспокоит Иран, что они заваливают мир оружием

Госсекретаря США так беспокоит Иран, что он заваливает весь мир оружием, заявил в своем микроблоге в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«США долго занимали первое место в мире, как военные саперы, продавцы оружия, инциаторы и подстрекатели войн, спекулянты на конфликтах. Тем не менее госсекретаря Помпео, видимо, так беспокоит Иран – крупный покупатель оружия США до 1979 года, что он наводняет весь мир оружием», - отмечает в своей записи Зариф.

В своей записи глава МИД Ирана также разместил графическую запись с данными об обороте оружия США с 1950 по 2017 гг., к которой он приписал «Соединенные Штаты Оружия».