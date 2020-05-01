В Швеции заявили об отступлении коронавируса

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил в интервью SVT, что в стране неуклонно сокращается число пациентов с коронавирусом.

По его словам, один заболевший заражает, в среднем, еще одного человека или вообще никого. Такой коэффициент заражения свидетельствует об отступлении пандемии.

Коэффициент R в начале апреля находился на уровне 1,4, с 10 апреля стабилизировался на единице и уже с 21 апреля начал снижаться.

По последним данным, в Швеции - всего 22 тыс. зараженных, а скончались с начала эпидемии 2669 человек.

В отличие от большинства стран ЕС, шведские власти отказались от жестких мер по самоизоляции и рекомендовали просто соблюдать социальную дистанцию.