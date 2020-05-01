В Петербурге азербайджанец похитил свою бывшую возлюбленную

В Невском районе Петербурга уроженец Азербайджана похитил свою бывшую возлюбленную. Об этом 78.ru стало известно от источника в правоохранительных органах.

В пятницу, 1 мая, около 17:30 в полицию позвонил мужчина, проживающий в коммунальной квартире дома № 32, корпус 2, на улице Коллонтай. По его словам, 29-летний уроженец Азербайджана силой увёз на автомобиле Lada Priora его 25-летнюю соседку. Звонивший уточнил, что это бывший сожитель девушки. Оба проживают в России без регистрации.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, установленной на указанном доме. Таким образом, им удалось узнать номер машины.

Составленную ориентировку отправили в управления МВД Новгородской и Тверской областей, Москвы и Подмосковья. В свою очередь, мать похищенной, 47-летняя неработающая гражданка Узбекистана, подтвердила, что дочь, вероятно, увёз бывший сожитель и писать заявление в полицию отказалась. Отметим, что у пары есть совместный малолетний ребёнок.