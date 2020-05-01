Бывший «министр обороны» «НКР»: «В апреле 2016-го Армения потеряла не 800 гектаров, а 2300»

Таким образом, Бабаян фактически подтвердил официальные данные Министерства обороны Азербайджана, которое по итогам военных столкновений четырехлетней давности объявило, что азербайджанская армия освободила более 2000 га территории. В Армении с этой цифрой не согласились, официально заявив о потерях 800 га. Более того, в вышедшем недавно в Армении документальном фильме со странным названием «Апрель победы», экс-президент страны Серж Саргсян и вовсе сказал, что армяне не смогли удержать около 400 га, а цифра в 800 гектаров, озвученная им же, была якобы завышена.

Однако Бабаян, командовавший оккупационными силами в 1990-х годах, уверен, что, называя такие цифры, в Армении попросту пытаются оправдаться.

«Армянская сторона потеряла не 800 га, а 2300. Только в пяти районах Карабаха было потеряно 800 гектаров, а ведь были еще территориальные потери в районах Джабраила и Физули, которые не упоминаются. Просто сравните карту Карабаха от 1994 года и сегодняшнюю. И тогда все станет понятно. Комиссия по расследованию апрельской войны должна посмотреть, где мы стояли до военных действий, и где мы стоим сегодня. Все очень просто и понятно. Не нужно лгать и давать формальные формулировки».

Комментируя фильм «Апрель победы», Самвел Бабаян также считает, что название неуместное.

«Если вы теряете территорию, то вы - проигравшая сторона. Да, мы сейчас можем говорить о том, что наши ребята пытались защититься всеми возможными способами и так далее, и тому подобное, но давайте оставим это на потом… Они пытаются оправдать себя фильмом, не более того».