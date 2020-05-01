Бывший «министр обороны» «НКР»: «В апреле 2016-го Армения потеряла не 800 гектаров, а 2300»
Бывший «министр обороны» непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики» Самвел Бабаян, говоря о территориальных потерях армянской стороны по итогам апрельской войны 2016 года, заявил, что Азербайджан отвоевал 2300 гектаров, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Аравот».
Таким образом, Бабаян фактически подтвердил официальные данные Министерства обороны Азербайджана, которое по итогам военных столкновений четырехлетней давности объявило, что азербайджанская армия освободила более 2000 га территории. В Армении с этой цифрой не согласились, официально заявив о потерях 800 га. Более того, в вышедшем недавно в Армении документальном фильме со странным названием «Апрель победы», экс-президент страны Серж Саргсян и вовсе сказал, что армяне не смогли удержать около 400 га, а цифра в 800 гектаров, озвученная им же, была якобы завышена.
Однако Бабаян, командовавший оккупационными силами в 1990-х годах, уверен, что, называя такие цифры, в Армении попросту пытаются оправдаться.
«Армянская сторона потеряла не 800 га, а 2300. Только в пяти районах Карабаха было потеряно 800 гектаров, а ведь были еще территориальные потери в районах Джабраила и Физули, которые не упоминаются. Просто сравните карту Карабаха от 1994 года и сегодняшнюю. И тогда все станет понятно. Комиссия по расследованию апрельской войны должна посмотреть, где мы стояли до военных действий, и где мы стоим сегодня. Все очень просто и понятно. Не нужно лгать и давать формальные формулировки».
Комментируя фильм «Апрель победы», Самвел Бабаян также считает, что название неуместное.
«Если вы теряете территорию, то вы - проигравшая сторона. Да, мы сейчас можем говорить о том, что наши ребята пытались защититься всеми возможными способами и так далее, и тому подобное, но давайте оставим это на потом… Они пытаются оправдать себя фильмом, не более того».