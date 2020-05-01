Россия выставила США счет за гумпомощь

США «должны» России за поставку партии медицинской помощи почти $660 тыс. Об этом свидетельствуют правительственные документы, содержание которых раскрыл телеканал ABC News.

«Госдепартамент получил окончательный счет от правительства России на сумму $659 283», — уточнил представитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Он добавил, что как только будут получены инструкции по маршрутизации платежа, Госдеп переведет деньги Москве.

Россия выставила США счет за «гуманитарную помощь», которую отправила, чтобы помочь Вашингтону противостоять коронавирусной инфекции, отмечает телеканал. В состав груза вошли тысячи медицинских предметов, в том числе, противогазы, перчатки, респираторы, спецодежда, антисептики, а также 45 аппаратов ИВЛ. Партия российской помощи была передана властям штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.