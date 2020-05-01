В Италии увеличился прирост смертей от коронавируса. Так, за последние сутки число жертв пандемии в стране выросло на 474. Об этом сообщает ANSA.

В пятницу, 30 апреля, в Италии скончались 269 человек. Динамика в 474 летальных исхода стала самой высокой с 21 апреля.

Общее количество жертв в Италии достигло 28 710. По официальным данным, в Италии зафиксированы более 209 тысяч инфицированных, 79,9 тысячи — вылечились.

По состоянию на 2 мая всего известно о 3 392 771 инфицированном COVID-19 по всему миру. С начала пандемии число умерших выросло до 241 193, более 1 миллиона пациентов выздоровели.