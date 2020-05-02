Отдел международной политики 2 мая 2020, 22:42

Мы уже писали об опасениях со стороны высших чиновников о том, что в условиях пандемии в некоторых государствах Европы, прежде всего имелись в виду Венгрия и Польша, идет наступление на основные права человека и европейские ценности. Этим вопросом озабочены и в других государствах. Темой ловко начали пользоваться политики популистского толка.

Так, недавно в соцсетях распространился видеоролик выступления одиозного политика, бывшего министра внутренних дел Херберта Кикля в парламенте Австрии, (кстати, с треском вылетевшего из своего кресла в прошлом году в результате коррупционного скандала его правой партии вместе с двумя коллегами, связанными с российским олигархом Макаровым). В своей страстной и эмоциональной речи он обвинял канцлера и руководство страны в жесткости принятых мер, сравнивал более, по его мнению, разумную политику Швеции, бросал инвективы о запугивании людей, ненужности ношения масок, в подкупе СМИ для насаждения страха. Сам политик демонстративно выступал без защитной маски в отличие от канцлера и других высших лиц государства. Без средств индивидуальной защиты сидели в зале и члены партии Кикля. Подобную позицию поддерживают не только политики, но и обыватели в некоторых других странах. В то же время, например, в Финляндии власти чутко реагируют на чувствительные вопросы основных свобод граждан. Канцлер юстиции правительства этой страны Туома Пёюсти, чувствуя запрос общества на прояснение позиции власти, выступил в программе первого национального канала Yle и уверенно сказал, что принципы правового государства были соблюдены во время чрезвычайного положения в стране в связи с эпидемией. Правда, при этом он сделал важную оговорку, что «нам стоит оценить и всенародно обсудить эти полномочия». И добавил - «мы достаточно хорошо смогли защитить жизнь граждан».