В Европе усомнились в правах человека наш обзор
Мы уже писали об опасениях со стороны высших чиновников о том, что в условиях пандемии в некоторых государствах Европы, прежде всего имелись в виду Венгрия и Польша, идет наступление на основные права человека и европейские ценности. Этим вопросом озабочены и в других государствах. Темой ловко начали пользоваться политики популистского толка.
Так, недавно в соцсетях распространился видеоролик выступления одиозного политика, бывшего министра внутренних дел Херберта Кикля в парламенте Австрии, (кстати, с треском вылетевшего из своего кресла в прошлом году в результате коррупционного скандала его правой партии вместе с двумя коллегами, связанными с российским олигархом Макаровым).
В своей страстной и эмоциональной речи он обвинял канцлера и руководство страны в жесткости принятых мер, сравнивал более, по его мнению, разумную политику Швеции, бросал инвективы о запугивании людей, ненужности ношения масок, в подкупе СМИ для насаждения страха. Сам политик демонстративно выступал без защитной маски в отличие от канцлера и других высших лиц государства. Без средств индивидуальной защиты сидели в зале и члены партии Кикля.
Подобную позицию поддерживают не только политики, но и обыватели в некоторых других странах. В то же время, например, в Финляндии власти чутко реагируют на чувствительные вопросы основных свобод граждан.
Канцлер юстиции правительства этой страны Туома Пёюсти, чувствуя запрос общества на прояснение позиции власти, выступил в программе первого национального канала Yle и уверенно сказал, что принципы правового государства были соблюдены во время чрезвычайного положения в стране в связи с эпидемией. Правда, при этом он сделал важную оговорку, что «нам стоит оценить и всенародно обсудить эти полномочия». И добавил - «мы достаточно хорошо смогли защитить жизнь граждан».
Представитель ведомства юстиции высказал обеспокоенность тем, какое влияние оказывают чрезвычайные меры на социальную и экономическую жизнь. Он заметил, что если коронакризис затянется, то тяжело придется прежде всего малоимущим.
При этом канцлер считает, что введение чрезвычайного положения было оправданным. Веской причиной для такой реакции правительства на чрезвычайную ситуацию он видит в надвигавшейся угрозе пандемии. По его мнению, многие меры по обузданию болезни нельзя было бы осуществить без чрезвычайного положения.
Что касается финансового положения многих предпринимателей в Финляндии, то, как и во многих странах Евросоюза, власти приняли решение материально поддержать бизнес. Тысячи предпринимателей всего спустя неделю получили обещанную помощь. Это, конечно, серьезное подспорье, особенно для сферы малого бизнеса, в которой многие вынуждены были свернуть производство, предоставление услуг.
В Финляндии существуют сегменты рынка, в котором свое место давно нашли русскоговорящие предприниматели.
Это швейные салоны, небольшие рестораны, парфюмерный сервис, аренда жилья. Понятно, что и им сейчас непросто удержаться на плаву. Отрасль кафе и ресторанов переключилась на торговлю блюдами на вынос. (Кстати, так же поступают в Риге, Вильнюсе, Таллинне). Многие бизнесмены снижают цены, занимаются уборкой помещений без помощи уборщиков, работают на «удаленке».
Некоторые из них видят в кризисе жесткий плюс: могут обанкротиться конкуренты, легче будет взять в банке кредит на развитие бизнеса под меньшие проценты.
Меры, предпринятые правительством во главе с Санной Марин, население Финляндии в целом поддерживает. А это значит, что Социал-демократическая партия премьера продолжает оставаться в топе популярности — согласно новым опросам ей доверяют 24,1 процента респондентов. Это косвенно отражает позицию властей в вопросе верности выбранного пути в борьбе с пандемией.
В преддверии Первомая, который в Финляндии отмечают, оживились политики — конкуренты правящей партии. Так лидер Союза левых предложила раздать всем гражданам ваучер ценой в 100 евро для оживления экономики. А представитель партии «Истинные финны» выступил с критикой правительства, которое позволяет приезжим иностранцам заполнять рабочие места, которые своей дешевизной вытесняют финнов с рынка труда.
Правда, при этом никто из них не взял на себя смелость обвинять действующее правительство в введении чрезвычайного положения или нарушении прав и свобод человека.