В Минске объяснили отказ Лукашенко проходить тест на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1». Об этом пишет «Интерфакс».

Эйсмонт объяснила, что «в этом нет никакой необходимости», поскольку Лукашенко чувствует себя хорошо. Она добавила, что белорусский лидер живет за городом, ведет здоровый образ жизни и обладает крепким иммунитетом.

Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом. В Белоруссии до сих пор не введены жесткие карантинные ограничения. ООН призвала власти республики немедленно сделать это. По последним данным, в Белоруссии заразились более 15 тысяч человек.