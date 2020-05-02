В Нигерии пираты захватили в плен грузинских моряков

Десять моряков были похищены в результате нападения пиратов в исключительной экономической зоне Нигерии 30 апреля, сообщает Агентство морского транспорта Грузии.

Пираты напали на корабль под флагом Панамы у побережья Нигерии. Девять из десяти похищенных моряков являются гражданами Грузии. Еще четверо граждан Грузии находятся в безопасности на судне.

«Агентство морского транспорта находится на постоянной связи с владельцем судна — ответственной компанией с хорошей репутацией. Мы уже встретились с членами семей моряков и предоставили им полную информацию», — говорится в сообщении. МИД Грузии активно подключился к вызволению грузинских моряков из плена.