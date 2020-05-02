В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
Еще 34 пациента с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщил московский штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Еще 34 пациента с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщил московский штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
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