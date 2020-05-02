Анар Алекперов позвонил жертвам главы района
Обращение жителей Билясуварского района, у которых были отняты земельные участки, к президенту взято под контроль. Ранее около 12 семей направили обращение в адрес президента Ильхама Алиева, в котором пожаловались, что бывший глава Билясуварского района Махир Гулиев захватил 50 гектаров земли, на которой они занимались сельхозработами. Фермеры просили президента помочь в возвращении их земель.
Как сообщает АзерТАдж, после получения обращения фермеров помощник президента Анар Алекперов связался с ними и заверил, что вопрос будет рассмотрен.
В свою очередь, житель села Чайлы Билясуварского района Вагиф Абышов рассказал, что получил земельный участок площадью 50 гектаров в 1998 году на основании 25-летнего договора. С тех пор на этой территории занимались сельским хозяйством 12 семей.
«Однако с 2012 года начались споры за землю. На меня оказывалось давление и в итоге, после долгих разногласий земля незаконно была оформлена на имя других лиц. После того, как были разоблачены противозаконные действия бывшего главы исполнительной власти района Махира Гулиева, мы обратились к президенту. Наше обращение было незамедлительно взято под контроль. Помощник президента Анар Алекперов связался со мной и отметил, что наше обращение будет рассмотрено в рамках закона. Нас безгранично обрадовал этот звонок. Это внимание вновь свидетельствует о том, что президент с особой чуткостью относится к проблемам каждого гражданина. Уверен, что вопрос скоро будет решен”, - сказал Вагиф Абышев.
Другой житель села Рагим Керимов отмечает, что его семья обрабатывала пять из 50 гектаров этой земли.
«Многие годы эта земля кормила наши семьи. На этих 5 гектарах мы сеяли хлопок, пшеницу, а также разбили огород и выращивали овощи. Однако Махир Гулиев отобрал нашу землю незаконным путем. Спасибо президенту Ильхаму Алиеву, на наше обращение оперативно отреагировали. Сейчас ждем решения этого вопроса, чтобы заняться сельскохозяйственными работами», - сказал он.
Напомним, что в ходе видеоконференции с новоназначенным генеральным прокурором Кямраном Алиевым президент Ильхам Алиев затронул тему произвола чиновников на местах.
“Вчера мне уже доложили о том, что арестованный в Билясуварском районе глава исполнительной власти захватил земельные участки нескольких семей. Эти граждане открыто обратились ко мне, и сразу было дано указание о рассмотрении этого вопроса. Если этот сигнал подтвердится, эти земли должны быть возвращены данным гражданам. Поэтому органы прокуратуры должны быть активными в этих вопросах”, - сказал глава государства.