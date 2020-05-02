Анар Алекперов позвонил жертвам главы района

2 мая 2020, 23:36

Обращение жителей Билясуварского района, у которых были отняты земельные участки, к президенту взято под контроль. Ранее около 12 семей направили обращение в адрес президента Ильхама Алиева, в котором пожаловались, что бывший глава Билясуварского района Махир Гулиев захватил 50 гектаров земли, на которой они занимались сельхозработами. Фермеры просили президента помочь в возвращении их земель. Как сообщает АзерТАдж, после получения обращения фермеров помощник президента Анар Алекперов связался с ними и заверил, что вопрос будет рассмотрен.

В свою очередь, житель села Чайлы Билясуварского района Вагиф Абышов рассказал, что получил земельный участок площадью 50 гектаров в 1998 году на основании 25-летнего договора. С тех пор на этой территории занимались сельским хозяйством 12 семей. «Однако с 2012 года начались споры за землю. На меня оказывалось давление и в итоге, после долгих разногласий земля незаконно была оформлена на имя других лиц. После того, как были разоблачены противозаконные действия бывшего главы исполнительной власти района Махира Гулиева, мы обратились к президенту. Наше обращение было незамедлительно взято под контроль. Помощник президента Анар Алекперов связался со мной и отметил, что наше обращение будет рассмотрено в рамках закона. Нас безгранично обрадовал этот звонок. Это внимание вновь свидетельствует о том, что президент с особой чуткостью относится к проблемам каждого гражданина. Уверен, что вопрос скоро будет решен”, - сказал Вагиф Абышев. Другой житель села Рагим Керимов отмечает, что его семья обрабатывала пять из 50 гектаров этой земли.