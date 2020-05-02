В Афганистане начали освобождать пленных террористов

Власти Афганистана освободили из тюрьмы Пул-э-Чархи в Кабуле около 100 пленных членов радикального движения «Талибан». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации, заключенные были освобождены из тюрьмы в субботу вечером, 2 мая. Всего талибы требуют освободить пять тысяч пленных на основании соглашения с США. Афганская сторона приняла решение постепенно освобождать 1,5 тысячи заключенных.

10 марта сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании пленных талибов и их освобождении.