2 мая 2020, 23:54

В связи с возобновлением деятельности некоторых сфер и услуг 4 мая Бакинское транспортное агентство (БТА) приняло дополнительные меры по предотвращению ситуаций скопления пассажиров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев. Он сказал, что с этого дня ожидается увеличение числа пользователей общественным транспортом.

«В целом я хотел бы сказать, что БТА имеет заранее подготовленные планы действий по организации пассажирских перевозок во всех возможных случаях. Выполнение этих планов, основанное на точных расчетах, показало нам, что наши предположения о количестве пассажиров на всех этапах верны. Количество ежедневных пассажиров составляет более 800 000. Реализация заранее составленных планов позволяет нам правильно управлять растущей динамикой. По понедельникам принимаются превентивные меры для удовлетворения растущего спроса на пассажиров. Маис Агаев отметил, что увеличено количество автобусов на экспресс-линиях.