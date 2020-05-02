Таджикистан официально признал первые смерти от коронавируса

Первые два летальных исхода заболевания коронавирусом зарегистрированы в Таджикистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение страны.

Министерство здравоохранения Таджикистана официально подтвердило, что в результате пандемии два человека скончались. По последним данным, в стране зафиксировано 76 случаев заражения коронавирусом.

Ранее Таджикистан для предотвращения распространения инфекции закрыл свои границы для иностранцев и лиц без гражданства, однако позже в стране обнаружили первые случаи инфицирования.