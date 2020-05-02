США и талибы обменялись нападками в соцсетях

Представители вооруженных сил США и радикального движения «Талибан» обменялись осуждающими сообщениями в социальных сетях. Об этом сообщает Reuters.

На фоне стагнации мирного процесса в Афганистане Сонни Леггет, официальный представитель американских сил в Афганистане, написал на своей странице в Twitter, что США хотят двигаться вперед, но ответят, если вооруженная группировка усилит атаки.

«Агрессия порождает агрессию, а сдержанность — сдержанность. Если не получится уменьшить насилие, то да, тогда будут приняты меры», — сказал он в адрес официального представителя «Талибана» Забиуллы Муджахида.

Представитель террористической группировки ответил на это, что путь к разрешению конфликта лежит через имплементацию соглашений, заключенных в Дохе. «Не вредите настоящей ситуации бессмысленными и провокационными заявлениями», — написал он в своем Twitter-аккаунте.