Киевские рестораторы провели у офиса Зеленского «пикник протеста»

В Украине возле офиса президента страны Владимира Зеленского прошел протест в форме пикника. Об этом пишет «Страна.ua».

Участниками акции стали киевские рестораторы. Они выступили с требованием дать разрешение на открытие летних террас кафе и ресторанов города во время карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

Организаторы протеста расставили столы в центре украинской столицы в соответствии с нормами социальной дистанции в полтора метра. Сотрудники правоохранительных органов проверяли у участников наличие защитных масок. Также на каждом столе находились антисептики. Индивидуальный стол был подготовлен и для украинского лидера: на нем стояла именная табличка.

По данным на 2 мая, в Украине выявлено 11 411 случаев заражения коронавирусом, скончались 279 пациента, выздоровели 1498.