В турецкой провинции Адана полицейский застрелил нарушавшего режим комендантского часа Али аль-Хамдана из Сирии. По сообщению Spiegel, губернатор провинции заявил, что это трагическая случайность произошла потому, что Али аль-Хамдана не подчинился приказу и попытался сбежать.

По словам губернатора, Али аль-Хамдан был ранен в ногу. Однако позже в социальной сети появилось видео, где видно, что сириец был убит выстрелом в грудь.

Председатель коллегии адвокатов Аданы Вели Кичик сообщил, что вскрытии подтвердило - Хамдан был застрелен в сердце, пуля прошла примерно в трех сантиметрах от него.

По словам прокурора провинции, ответственный сотрудник полиции был арестован и находится под следствием по факту убийства, сообщает издание.