Турецкий полицейский застрелил сирийского беженца за нарушение комендантского часа видео
В турецкой провинции Адана полицейский застрелил нарушавшего режим комендантского часа Али аль-Хамдана из Сирии. По сообщению Spiegel, губернатор провинции заявил, что это трагическая случайность произошла потому, что Али аль-Хамдана не подчинился приказу и попытался сбежать.
O daha 17 yaşında bir çocuk. Suçu işledi? Sokağa çıktı.— Turna (@Turna_m_Ay) April 28, 2020
Nasıl bir kinle tam da kalbinden vurarak hayatının baharını kış ettiniz?
Ali; kardeşimiz ya da ailemizden biri değil diye susmayın!
Ali'nin artık asla çıkaramayacağı ses olun! Lütfen!#AliyiOldurenlerNerede pic.twitter.com/hPh6yKQoJ0
По словам губернатора, Али аль-Хамдан был ранен в ногу. Однако позже в социальной сети появилось видео, где видно, что сириец был убит выстрелом в грудь.
Председатель коллегии адвокатов Аданы Вели Кичик сообщил, что вскрытии подтвердило - Хамдан был застрелен в сердце, пуля прошла примерно в трех сантиметрах от него.
По словам прокурора провинции, ответственный сотрудник полиции был арестован и находится под следствием по факту убийства, сообщает издание.