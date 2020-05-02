Конгресс США отказался пройти тестирование на коронавирус
Конгресс США отказался от предложения администрации США провести быстрое тестирование среди законодателей на коронавирус, соответствующее совместное заявление сделали спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.
"Конгресс благодарит администрацию за щедрое предложение разместить на Капитолийском холме испытательный комплекс быстрого действия COVID-19, но в настоящее время мы с уважением отклоняем это предложение", - говорится в заявлении.
Законодатели отмечают, что тестирование по всей стране набирает обороты, и Конгресс хочет и дальше "направлять ресурсы в учреждения, которые находятся на передовой, где они могут принести наибольшую пользу и быстрее всего".
"В соответствии с руководящими принципами Центра по контролю над заболеваниями, Конгресс будет использовать текущие правила тестирования, которые были введены в действие офисом лечащего врача, пока эти более быстрые технологии не станут более доступными", - указывается в заявлении.