Ульвия Худиева, Гюльнар Алиева, собкоры 10:15

С 27 апреля в Азербайджане были официально отменены некоторые ограничения карантинного режима, в частности, после месяца простоя возобновили работу некоторые объекты торговли и сферы услуг, а также разрешенное по SMS-запросу время нахождения граждан вне дома было увеличено с двух до трех часов. Естественно, это привело к росту числа людей на улицах. Оперативный штаб при Кабмине анонсировал очередной этап смягчения карантинных мер. Так, с 00:00 4 мая в Азербайджане приступят к работе некоторые госучреждения, откроется большинство магазинов и парикмахерских. В регионах Азербайджана через два дня и вовсе отменяются SMS-разрешения на выход из дома, открываются рестораны и кафе, разрешается доступ населения в парки и бульвары. Учитывая сохраняющуюся угрозу заражения коронавирусной инфекцией, эти меры не коснулись Баку и других крупных городов страны.

В целом же, для всей страны карантинный режим продлен до 31 мая. Видимо, неправильно поняв цель послаблений режима, определенная часть населения восприняла отмену некоторых ограничений как полное исчезновение угрозы заражения и возможности увеличения масштабов эпидемии. И уже на следующий день после сообщения Оперштаба Кабмина о первом послаблении режима в Баку и других городах страны практически все сняли медицинские маски и напрочь забыли о социальном дистанцировании. А после объявления второго этапа смягчения условий карантина и вовсе трудно встретить на улице, в магазине или на почте человека в маске. Более того, избавились от них даже продавцы во многих магазинах и аптеках. И это несмотря на то, что специалисты уже вторую неделю предупреждают о возможном наступлении второй волны COVID-19 по всему миру, а значит, и у нас. Причем глобальная короновирусная хроника последних дней свидетельствует, что эта вторая волна обретает реальность. Между тем в начале эпидемии в аптеках Азербайджана наблюдался прямо-таки ажиотаж с медицинскими масками. Все стремились ими запастись, но масок не хватало, и цены на них резко выросли. Теперь же во всех аптеках имеются маски и респираторы различных модификаций и практически по прежней, допандемической цене, однако спросом они уже не пользуются. Похоже, люди решили, что все закончилось и можно избавиться от такого надоевшего карантинного атрибута, как маски и перчатки. Однако, как заявил haqqin.az главный инфекционист страны Джалал Исаев, угроза эпидемии отнюдь не миновала. Усилиями властей и медиков в Азербайджане удалось максимально ограничить ее масштабы, но люди все еще заражаются и умирают. «Вижу, что люди перестали носить маски. Даже в маркетах и общественном транспорте. Видимо, нужны целенаправленные, через прессу и телевидение разъяснения, что угроза коронавируса никуда не делась и необходимо строго соблюдать режим, а также носить маски», - сказал Дж.Исаев.