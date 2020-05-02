В Баку все сбросили маски… Главный инфекционист предупреждает: «Люди все еще заражаются и умирают!» наш спецреп
С 27 апреля в Азербайджане были официально отменены некоторые ограничения карантинного режима, в частности, после месяца простоя возобновили работу некоторые объекты торговли и сферы услуг, а также разрешенное по SMS-запросу время нахождения граждан вне дома было увеличено с двух до трех часов. Естественно, это привело к росту числа людей на улицах.
Оперативный штаб при Кабмине анонсировал очередной этап смягчения карантинных мер. Так, с 00:00 4 мая в Азербайджане приступят к работе некоторые госучреждения, откроется большинство магазинов и парикмахерских.
В регионах Азербайджана через два дня и вовсе отменяются SMS-разрешения на выход из дома, открываются рестораны и кафе, разрешается доступ населения в парки и бульвары. Учитывая сохраняющуюся угрозу заражения коронавирусной инфекцией, эти меры не коснулись Баку и других крупных городов страны.
В целом же, для всей страны карантинный режим продлен до 31 мая.
Видимо, неправильно поняв цель послаблений режима, определенная часть населения восприняла отмену некоторых ограничений как полное исчезновение угрозы заражения и возможности увеличения масштабов эпидемии. И уже на следующий день после сообщения Оперштаба Кабмина о первом послаблении режима в Баку и других городах страны практически все сняли медицинские маски и напрочь забыли о социальном дистанцировании. А после объявления второго этапа смягчения условий карантина и вовсе трудно встретить на улице, в магазине или на почте человека в маске. Более того, избавились от них даже продавцы во многих магазинах и аптеках.
И это несмотря на то, что специалисты уже вторую неделю предупреждают о возможном наступлении второй волны COVID-19 по всему миру, а значит, и у нас. Причем глобальная короновирусная хроника последних дней свидетельствует, что эта вторая волна обретает реальность.
Между тем в начале эпидемии в аптеках Азербайджана наблюдался прямо-таки ажиотаж с медицинскими масками. Все стремились ими запастись, но масок не хватало, и цены на них резко выросли. Теперь же во всех аптеках имеются маски и респираторы различных модификаций и практически по прежней, допандемической цене, однако спросом они уже не пользуются.
Похоже, люди решили, что все закончилось и можно избавиться от такого надоевшего карантинного атрибута, как маски и перчатки.
Однако, как заявил haqqin.az главный инфекционист страны Джалал Исаев, угроза эпидемии отнюдь не миновала. Усилиями властей и медиков в Азербайджане удалось максимально ограничить ее масштабы, но люди все еще заражаются и умирают.
«Вижу, что люди перестали носить маски. Даже в маркетах и общественном транспорте. Видимо, нужны целенаправленные, через прессу и телевидение разъяснения, что угроза коронавируса никуда не делась и необходимо строго соблюдать режим, а также носить маски», - сказал Дж.Исаев.
Сотрудники haqqin.az провели свой мониторинг некоторых аптек, поговорили с их сотрудниками, чтобы выяснить, действительно ли имеются в свободной продаже медицинские маски и насколько активно их покупают. Оказалось, что спрос на все защитные средства – маски, перчатки, спиртовые дезинфекторы в последние 15 дней резко сократился. Теперь в аптеках есть даже респираторные маски N95, которые еще недавно невозможно было раздобыть, но вот покупать их никто не спешит…
Сотрудник аптеки у станции метро «Гара Гараев» по имени Анар признается, что в последнюю неделю за день уходят не более 10-15 масок. А ведь в первую половину апреля за ними выстраивалась очередь и больше двух масок в одни руки не продавали. Сейчас, сообщает аптекарь Анар, в продаже имеются как маски местного производства по 0,3-0,4 маната за штуку, так и импортные FFP2 по 3-4 маната.
В другой аптеке у той же станции метро также сообщили, что ажиотаж давно иссяк, а дефицит защитных средств ликвидирован.
«Ограничений на их продажу больше нет. Даже если кто-то хочет целую упаковку в 30 штук, не отказываем. Но так случается редко, как, впрочем, и с меньшим количеством. Спроса практически нет… Упал спрос и на жаропонижающие препараты и антибиотики. Пожалуй, только спирт и дезинфицирующие растворы по-прежнему покупают в больших количествах», - уверяет аптекарь и здесь.
Сотрудник еще одной аптеки с большим неодобрением говорит о том, что люди резко перестали носить маски и соблюдать дистанцию, причем даже в помещении аптеки: «Представляете, один постоянный клиент, вроде человек образованный – чиновник одного из министерств, мало того что стал после того как ослабили контроль за соблюдением карантина игнорировать защитные средства, так еще и громогласно заявил, что история с коронавирусом – не более чем игра в чьих-то интересах и не стоит верить в эту «мифическую опасность». Разумеется, маску он теперь не носит и призывает всех следовать его примеру…».
И в этой аптеке на сегодня солидный запас защитных средств со значительным уменьшением по сравнению с прошлым месяцем цены – респираторы, которые стоили 10 манатов, теперь продают за 3. Однако и здесь покупателей на них почти нет.
Корреспонденты haqqin.az побеседовали и с прохожими, разгуливавшими по улице без масок. Один из таких «смельчаков» утверждал, что не видит в них смысла, а другой признался, что маска у него в кармане и он наденет ее, как только войдет в автобус. Третий же и вовсе заявил, что маски должны носить больные, а он совершенно здоров. У всех разные отговорки, но результат один – маски отсутствуют.
Дежуривший на площади полицейских рассказал, что сотрудники правоохранительных органов по ходу проверки документов проводят профилактические беседы, объясняют людям необходимость защитных средств, но многие относятся к аргументам полицейских весьма скептически.
«Штрафы за это не предусмотрены, вот и не желают надевать маски. Но ведь нельзя всё регулировать санкциями, штрафами, должна же быть у людей гражданская сознательность» , - разводит руками полицейский.