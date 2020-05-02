Стрельба на границе Северной и Южной Кореи

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов.

Отмечается, что пограничный пост в центральной части демилитаризованной зоны подвергся обстрелу из огнестрельного оружия в 07:41 по местному времени. Южнокорейская сторона произвела два ответных выстрела.

По данным агентства, пострадавших при обстреле нет.