Стрельба на границе Северной и Южной Кореи
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов.
(URGENT) Multiple gunshots fired from N. Korea hit S. Korean guard post inside DMZ, no casualties reported: JCS https://t.co/ozKcQqQ2ZU— Yonhap News Agency (@YonhapNews) May 3, 2020
Отмечается, что пограничный пост в центральной части демилитаризованной зоны подвергся обстрелу из огнестрельного оружия в 07:41 по местному времени. Южнокорейская сторона произвела два ответных выстрела.
По данным агентства, пострадавших при обстреле нет.