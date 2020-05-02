Герхард Шредер: «Ни один российский президент не отдаст Крым Украине»

По его словам, сотрудничество с Россией особенно необходимо в сложившейся из-за эпидемии коронавируса экономической ситуации.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал отменить санкции Евросоюза против России и назвал их бессмысленными. Интервью с ним опубликовало немецкое издание Tagesspiegel.

Высказываясь о Второй мировой войне, экс-канцлер отметил, что Россия готова, несмотря на ужасное прошлое, взаимодействовать с новой Германией в духе доверия. По словам Шредера, этот факт невозможно переоценить.

«То, что мы поддерживаем санкции против России, идет вразрез с этим. Во-первых, они пробуждают в России исторические воспоминания, а во-вторых — не меняют российскую политику. Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции следует отменить», — отметил Шредер.

Также он рассказал, что любой, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается.

«Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность», — высказал мнение экс-канцлер ФРГ.

Шредер высказался о ситуации на востоке Украины. Он отметил, что мирное сосуществование будет достигнуто только в том случае, если Украина станет федеративным государством, и восток страны получит больше автономии.