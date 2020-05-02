Коронавирус в Армении: 113 новых инфицированных за сутки

В Армении по положению на 11:00 3 мая зарегистрировано 113 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.

Напомним, что согласно представленным накануне данным, было зарегистрировано 2273 случая.

В целом, 2 мая подтвердилось 2273 случая заражения коронавирусом.

Общее число проведенных тестов составляет 24177, за последний день – 922. Фактически лечение проходят 1312 человек.

По последним данным, выздоровели 1035 человек (25 человек за последний день), 35 пациентов умерли.