В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе, передает РИА Новости.

У половины заболевших не было симптомов.

Больше всего новых случаев в Москве — 5948. В Московской области зарегистрировали 822 заболевших, в Санкт-Петербурге — 295.

За сутки от заболевания умерли 58 человек, выздоровели 1626 пациентов.

Таким образом, число заболевших в России выросло до 134 687 человек.