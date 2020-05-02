Россия обошла Францию по числу зараженных коронавирусом

Россия в воскресенье обошла Францию по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом и вышла на шестое место в мире, следует из данных властей двух стран, передает ТАСС.

По последней информации федерального оперативного штаба, число заразившихся в РФ возросло на 10 633, до 134 686.

Во Франции власти подтвердили 130 979 случаев заражения. Вместе с тем в статистике, которую приводит агентство Франс Пресс, учитываются и другие случаи, которые не входят в официальные данные. По данным агентства, в республике зарегистрировано более 168 тысяч инфицированных с начала вспышки.