И в Грузии рост числа больных коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на 7 человек и достигло 589.

Как передает «Спутник Грузия», к этому времени количество вылечившихся составляет 207 человек, восемь человек скончались.

На карантине находятся 5 066 человек, в стационарах - 528. Трое граждан Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 до 06:00.