Суд обязал президента Бразилии раскрыть результаты тестов на COVID-19

Вместе с тем председатель этой судебной инстанции отклонил апелляцию защиты главы государства, заявившей о незаконности таких требований. Таким образом, у Болсонару есть время до четверга, чтобы раскрыть запрошенную информацию.

Федеральный суд третьего округа Бразилии продлил в субботу на пять дней срок предоставления президентом страны Жаиром Болсонару результатов своих анализов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте суда, передает ТАСС.

Бразильский лидер дважды сдавал анализы на коронавирус после того, как у ряда высокопоставленных сотрудников его администрации и министров из ближайшего окружения была обнаружена инфекция. Как неоднократно утверждал Болсонару, в обоих случаях результат теста был отрицательным, однако на просьбы продемонстрировать соответствующие заключения лабораторных исследований отвечал принципиальным отказом, ссылаясь на то, что эта информация носит личный характер.

В итоге одна из главных газет страны - Estado de Sao Paulo - обратилась в суд с иском о раскрытии этих данных как обладающих особой общественной значимостью и получила положительное решение первой инстанции. После этого суду было предоставлено заключение о состоянии здоровья президента, подготовленное медиками администрации главы государства, однако судья в четверг счел такой документ недостаточным и обязал Болсонару представить общественности непосредственно результаты анализов в течение 48 часов.

Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией коронавируса. Глава государства утверждал, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы. По его мнению, для большинства коронавирус не опасен и им все равно заразится 70% населения. К настоящему моменту в стране зарегистрировано более 96,5 тыс. инфицированных и 6 750 летальных исходов заболевания.