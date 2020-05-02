Синоптики о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщили haqqin.az в Национальной гидрометеорологической службе, в ночные и утренние часы будет туман.
Умеренный южный ветер временами будет усиливаться.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 21-23 градусов тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 70-80%, днем 40-45%.
В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков. Но вечером в горной местности ожидаются грозы, дожди. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами будет усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.