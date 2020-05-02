В Швеции сожалеют об отказе от введения карантина
В Швеции главный вирусолог Андерс Тегнелл заявил, что «совсем не уверен» в том, было ли правильно отказаться от карантина, сообщает шведское издание Aftonbladet.
Ранее Андерс Тегнелл выступил в качестве одного из идеологов отказа от жестких мер в связи с пандемией коронавируса. Он являлся сторонником поддержания нормального ритма жизни в стране. Все время на фоне пандемии в стране продолжали работать бары, рестораны и школы.
«Я вообще не уверен. Мы (система здравоохранения) постоянно размышляем об этом. Что мы можем улучшить?» - поделился в интервью вирусолог.
«Я считаю, что самое главное - делать все настолько хорошо, насколько это возможно, применяя те инструменты, которые у нас есть. И быть покорными, чтобы сменить принятые решения, если это понадобится», - сказал Тегнелл.
Напомним, что общее число заболевших коронавирусом в Швеции составляется 21 520 человек. Жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек.