В Швеции сожалеют об отказе от введения карантина

В Швеции главный вирусолог Андерс Тегнелл заявил, что «совсем не уверен» в том, было ли правильно отказаться от карантина, сообщает шведское издание Aftonbladet.

Ранее Андерс Тегнелл выступил в качестве одного из идеологов отказа от жестких мер в связи с пандемией коронавируса. Он являлся сторонником поддержания нормального ритма жизни в стране. Все время на фоне пандемии в стране продолжали работать бары, рестораны и школы.