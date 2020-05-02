В Южной Корее опровергли информацию об операции Ким Чен Ына

Сведения о том, что лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын перенес операцию, не соответствуют действительности, считают в офисе президента Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации главы государства.

По оценке властей Южной Кореи, Ким Чен Ын не переносил даже «относительно умеренные» медицинские процедуры. При этом источник не поясняет причину такой позиции.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о его смерти.

Впервые СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына 25 апреля. По некоторым данным, он умер после операции на сердце, которая прошла неудачно. Это произошло из-за того, что руки хирурга якобы сильно дрожали. Позднее глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи ложными. Также спустя сутки The Guardian со ссылкой на данные спутника написал о нахождении поезда, который мог принадлежать Ким Чен Ыну, в курортном городе на восточном побережье Северной Кореи.