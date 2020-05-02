Коронавирус действительно оказался сильнейшим противником человечества. Болезнь косит людей, независимо от их расы, нации, веры, места проживания… Напасть рассовала людей по квартирам, исключив их общение – главного, что позволило человеку стать тем, кем сегодня является. Ежедневно нам показывают кадры, как на него реагируют те или иные страны, какие изменения вызывает все это в поведении населения. Но настоящим коронапсихозом обернулась эпидемия, пожалуй, для соседней Армении.

Рассмотрим всего несколько выдержек из информационного потока последних дней. Так, сначала в соцсетях, а потом и в СМИ появилась информация о драке между представителем правящего блока «Мой шаг» Аленом Симоняном и оппозиционным блогером Артуром Даниеляном. Все бы ничего, если бы не пара «мелких» деталей. Во-первых, открытая драка депутатов происходила в разгар строгого карантинного режима, который политики должны бы соблюдать в первую очередь. А во-вторых, Симонян – вице-спикер армянского парламента. Он разбил головой нос блогеру, а затем вступил в потасовку с двумя его попутчиками, во время которой ему самому тоже были нанесены удары.

Кстати, Даниелян возглавляет оппозиционную партию «Адеквад», резко критикующую действующие власти. И вовсе не коронавирус, видимо, вскружил головы этим политическим противникам, если только можно назвать политиками лиц, устраивающих драку в общественном месте как обычные хулиганы. Хотя так называть их тоже юридически не совсем верно - правоохранительные органы пока случившееся не прокомментировали. И вряд ли сообщат что-то исчерпывающее. По словам правозащитника, экс-министра юстиции Армении Рубена Меликяна, инцидент попал в объектив камеры слежения частной компании, но видеозапись была изъята полицией.

Ну где депутаты не дерутся. Просто обычно это происходит при обсуждении острых проблем в зале заседаний. А вот на улице или еще где-нибудь – это уже не подобает уважающему себя депутату. Тем более представителю правящего блока, который к тому же является еще и вице-спикером парламента. Что же это за государственный муж, который не может сдержать своих эмоций? Такого же мнения придерживается и другой депутат - Арман Бабаджанян. «Нам всем надо одуматься, так нельзя продолжать. Я говорил с Аленом по телефону. Об инциденте сообщил главе полиции Арману Саркисяну», - сказал он.

Да, так нельзя жить. Но словно назло депутату вскоре произошло невиданное разбойное нападение в Лорийской области. Поздней ночью в отдел полиции Спитака поступил сигнал от 75-летней жительницы села Аревашох Гушик М. Двое неизвестных в масках вторглись в ее дом и, угрожая ножом, потребовали деньги и золото. Они перевернули весь дом вверх дном и похитили 100 000 драмов (около 67 долларов), кольцо, находившееся на пальце женщины, мобильный телефон и охотничье ружье. Эпидемия, карантин прививают людям чувство уважения друг к другу, особенно к пожилым. Но это общепринятое чувство, видимо, напрочь забыто в соседней стране. Правда, возбуждено уголовное дело, может и найдут преступников, но сути дела это не изменит.