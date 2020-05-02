Коронапсихоз по-армянски что там у соседей?
Коронавирус действительно оказался сильнейшим противником человечества. Болезнь косит людей, независимо от их расы, нации, веры, места проживания… Напасть рассовала людей по квартирам, исключив их общение – главного, что позволило человеку стать тем, кем сегодня является. Ежедневно нам показывают кадры, как на него реагируют те или иные страны, какие изменения вызывает все это в поведении населения. Но настоящим коронапсихозом обернулась эпидемия, пожалуй, для соседней Армении.
Рассмотрим всего несколько выдержек из информационного потока последних дней. Так, сначала в соцсетях, а потом и в СМИ появилась информация о драке между представителем правящего блока «Мой шаг» Аленом Симоняном и оппозиционным блогером Артуром Даниеляном. Все бы ничего, если бы не пара «мелких» деталей. Во-первых, открытая драка депутатов происходила в разгар строгого карантинного режима, который политики должны бы соблюдать в первую очередь. А во-вторых, Симонян – вице-спикер армянского парламента. Он разбил головой нос блогеру, а затем вступил в потасовку с двумя его попутчиками, во время которой ему самому тоже были нанесены удары.
Кстати, Даниелян возглавляет оппозиционную партию «Адеквад», резко критикующую действующие власти. И вовсе не коронавирус, видимо, вскружил головы этим политическим противникам, если только можно назвать политиками лиц, устраивающих драку в общественном месте как обычные хулиганы. Хотя так называть их тоже юридически не совсем верно - правоохранительные органы пока случившееся не прокомментировали. И вряд ли сообщат что-то исчерпывающее. По словам правозащитника, экс-министра юстиции Армении Рубена Меликяна, инцидент попал в объектив камеры слежения частной компании, но видеозапись была изъята полицией.
Ну где депутаты не дерутся. Просто обычно это происходит при обсуждении острых проблем в зале заседаний. А вот на улице или еще где-нибудь – это уже не подобает уважающему себя депутату. Тем более представителю правящего блока, который к тому же является еще и вице-спикером парламента. Что же это за государственный муж, который не может сдержать своих эмоций? Такого же мнения придерживается и другой депутат - Арман Бабаджанян. «Нам всем надо одуматься, так нельзя продолжать. Я говорил с Аленом по телефону. Об инциденте сообщил главе полиции Арману Саркисяну», - сказал он.
Да, так нельзя жить. Но словно назло депутату вскоре произошло невиданное разбойное нападение в Лорийской области. Поздней ночью в отдел полиции Спитака поступил сигнал от 75-летней жительницы села Аревашох Гушик М. Двое неизвестных в масках вторглись в ее дом и, угрожая ножом, потребовали деньги и золото. Они перевернули весь дом вверх дном и похитили 100 000 драмов (около 67 долларов), кольцо, находившееся на пальце женщины, мобильный телефон и охотничье ружье. Эпидемия, карантин прививают людям чувство уважения друг к другу, особенно к пожилым. Но это общепринятое чувство, видимо, напрочь забыто в соседней стране. Правда, возбуждено уголовное дело, может и найдут преступников, но сути дела это не изменит.
Ну, предположим, депутаты перепутали улицу с парламентом, преступникам вообще чужды высокие эмоции. Но как же объяснить такой факт: в Ереване по подозрению в стрельбе в отца и сына задержан директор ЗАО «Рич Констракшн». Да, 23-летний житель Еревана Роберт Саркисян задержан полицией по подозрению в хулиганстве с применением огнестрельного оружия на 1-ой улице квартала Ахтанак, в результате чего с огнестрельными повреждениями были госпитализированы 62-летний Арутюн Петросян и его 27-летний сын Давид. Здесь, конечно, не стоит искать ни политических мотивов, ни желания нажиться за счет небольших накоплений пожилой женщины. Зарвавшийся предприниматель, скорее всего, решил так просто свести счеты с теми, кто «посмел» перейти ему дорогу. А в целом все это говорит о том беспределе, который царит сегодня в Армении.
Точно также, как и последнее событие, которое ставит под сомнение все «научно доказанные» сведения о превосходствах древнейшего народа с его высокой культурой. Вечером правонарушители открыли огонь на проезжей части улицы Азатутян в Гаваре. Они стреляли в жителей общины Норатус Ваге Аветисяна, Грачья Аклпяна, Армена Саркисяна, Артема Петросяна и Сасуна Мелояна, а также жителей Гавара Зограба Пароникяна, Армена Айтяна и Вардана Давояна. В результате полученных несовместимых с жизнью ранений В.Аветисян и З.Пароникян скончались на месте. Остальные были доставлены в МЦ «Гавар».
Но самое страшное началось позже. В тот же день в полицейский отдел из больницы поступил сигнал о том, что группа лиц совершила нападение на больницу, выломала окна, крушила мебель и учинила расправу над Давидом Айтяном, причинив ему телесные повреждения. Мужчина находится в шоковом состоянии. Выяснилось, что родственники погибших Пароникяна и Аветисяна, сочтя виновными в их гибели А. и Д. Айтяна и В.Давояна, ворвались в больницу с намерением убить их. Но по не зависящим от воли нападавших обстоятельствам преступление не удалось довести до конца. И если дикость нападавших в данном случае как-то можно понять и объяснить, то «профессиональная деятельность» полиции тут не выдерживает никакой критики.
Да и о каком профессионализме полиции можно говорить, если в стране каждый день происходят преступления, каждое из которых тянет на солидный детективный сериал. Который к тому же легко можно приукрасить строгими ограничительными мотивами карантинного режима. Правда, полиция уже арестовала 13 человек, уголовные дела возбуждены против 15 человек. Но это, скорее, напоминает неуклюжее размахивание руками после драки. Причину надо искать глубже.
Правительство страны явно не справляется с разгулом преступности. И не помогает ему в этом даже установленный им же режим строгих ограничений. Этим и объясняется высокий уровень заражения и смертности в Армении от коронавируса. И коронапсихоз здесь ни при чем. А к чему такое правительство – пусть думает народ Армении.