В Испании минимум смертей от COVID-19 за полтора месяца

По меньшей мере 164 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав королевства.

Данный показатель стал самым низким с 18 марта. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 25 264. Число инфицированных выросло за 24 часа на 838 — это минимальный показатель за последние недели. Общее число заболевших, обнаруженных при помощи тестов ПЦР (полимеразной цепной реакции), достигло 217 466. Выздоровели 118 902 пациента, этот показатель за день вырос на 1 654.

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств в мире. С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране.