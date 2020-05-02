Остановленные предприятия, миллионы безработных, нефть по цене бутылки пива... что нас ждет?
Как и следовало ожидать, коронавирус оказался значительно более разрушительным с экономической точки зрения, чем с эпидемиологической.
Заболеваемость и смертность - по-прежнему везде разные. В Италии, например, несмотря на всеобщий карантин, сотни жертв в день, а Швеции и Белоруссии без каких-либо жестких ограничений - заболеваемость, как и летальность, средние. Где-то полноценная эпидемия, как в Штатах и Испании, а где-то всего лишь настороженность и страх ее заполучить, как в Грузии и Азербайджане.
Словом, коронавирус как пандемия везде ведет себя по-разному, а вот в экономике от него посюду результаты идентичные – остановленные предприятия, миллионы безработных, нефть по цене бутылки пива... Все пострадали одинаково – разница между богатыми и бедными странами заключается лишь в том, что в богатых правительства имеют возможность выплачивать субсидии гражданам, бедные же такой роскоши лишены.
Но выплата пособий – это не экономика, а социальная сфера. Собственно, экономика везде затормозилась и сползает в глубокий кризис. Когда все предприятия бездействуют, не имеет значения одно оно в стране или их тысячи...
Не сумели избежать проблем и те немногие страны, которые отказались от карантина. Даже такие благополучные, как Швеция.
Главное отличительное свойство современной экономики в ее глобальности, а потому и грянувший кризис тоже глобальный. Уберечься от потерь, запершись в своем углу, не удастся никому. Вот экономика Швеции практически также впала в стагнацию, как и во всем остальном мире. При почти полном исчезновении мирового спроса, застывшей международной торговле, сведении к нулю импорта-экспорта отсутствие или наличие карантина ничего меняет.
Шведы могут спокойно ходить по улицам, работать на своих предприятиях, но в плане благосостояния страны им от этого не легче. В мирное время, как теперь стали называть докоронавирусную жизнь, Швеция экспортировала продукцию на 156 млрд долларов в год, на экспорт приходилась треть ВВП страны – но все это в прошлом, сегодня все это шведское добро просто некому покупать.
Так что даже либеральный подход в одной отдельно взятой стране не спасает экономику в ситуации, когда весь мир вокруг закрылся.
Впрочем, Швеция Швецией, у нас, каказцев, своя головная боль, причем более острая, чем у шведов. Что будет с нашими странами, когда и в какой кондиции они выйдут из кризиса?
Если говорить про Азербайджан и Грузию, то выход, похоже, окажется разновекторным: Азербайджан будет во втором эшелоне спасающихся, а вот Грузия – в последнем. И разница выхода на более-менее приемлемые позиция в лучшем случае будет исчисляться месяцами.
Сейчас очень сложно прогнозировать, когда все это безумие закончится, и мировая экономика твердо встанет на путь выздоровления. Уже сейчас в отдельных странах начинается постепенное снятие ограничений, то есть появилась надежда, что уже летом удастся начать полноценное восстановление. Впрочем, все не так просто: вирусологи предупреждают – не спешите расслабляться. После снятия ограничений, и практика это уже показывает, люди перестают соблюдать антивирусные меры безопасности, бесшабашно возвращаются к прежним нормам жизни, и вот тогда, говорят врачи, в самый неожиданный момент, когда вроде бы все закончилась, зловредный COVID ударит с новой силой.
И такое уже бывало. Как известно, в 1918 году эпидемия «испанки» прошлась по миру двумя волнами. Причем второй ее заход был более ужасным, чем первый.
Так что сегодня никто не может предвидеть, когда можно будет наконец расслабиться и начать строить то, что разрушилось за месяцы карантина.
Сложно также сказать, в какой кондиции придут к этой новой реальности различные страны. Наверняка у одних все ограничится вполне преодолимым трудностями, а у других будет настоящая катастрофа – с полностью убитой экономикой, разваленным строительным сектором, впавшими в кому банками, массовым банкротством частных компаний.
Но очевидно, что рано или поздно восстановление все же начнется. Первыми, естественно, начнут приходить гиганты экономики – США, Германия, Канада, Япония, Китай. Ну и мы, Бог даст, как-нибудь, в хвосте пристроимся…