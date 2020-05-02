Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 13:55

Как и следовало ожидать, коронавирус оказался значительно более разрушительным с экономической точки зрения, чем с эпидемиологической. Заболеваемость и смертность - по-прежнему везде разные. В Италии, например, несмотря на всеобщий карантин, сотни жертв в день, а Швеции и Белоруссии без каких-либо жестких ограничений - заболеваемость, как и летальность, средние. Где-то полноценная эпидемия, как в Штатах и Испании, а где-то всего лишь настороженность и страх ее заполучить, как в Грузии и Азербайджане.

Словом, коронавирус как пандемия везде ведет себя по-разному, а вот в экономике от него посюду результаты идентичные – остановленные предприятия, миллионы безработных, нефть по цене бутылки пива... Все пострадали одинаково – разница между богатыми и бедными странами заключается лишь в том, что в богатых правительства имеют возможность выплачивать субсидии гражданам, бедные же такой роскоши лишены. Но выплата пособий – это не экономика, а социальная сфера. Собственно, экономика везде затормозилась и сползает в глубокий кризис. Когда все предприятия бездействуют, не имеет значения одно оно в стране или их тысячи... Не сумели избежать проблем и те немногие страны, которые отказались от карантина. Даже такие благополучные, как Швеция. Главное отличительное свойство современной экономики в ее глобальности, а потому и грянувший кризис тоже глобальный. Уберечься от потерь, запершись в своем углу, не удастся никому. Вот экономика Швеции практически также впала в стагнацию, как и во всем остальном мире. При почти полном исчезновении мирового спроса, застывшей международной торговле, сведении к нулю импорта-экспорта отсутствие или наличие карантина ничего меняет. Шведы могут спокойно ходить по улицам, работать на своих предприятиях, но в плане благосостояния страны им от этого не легче. В мирное время, как теперь стали называть докоронавирусную жизнь, Швеция экспортировала продукцию на 156 млрд долларов в год, на экспорт приходилась треть ВВП страны – но все это в прошлом, сегодня все это шведское добро просто некому покупать. Так что даже либеральный подход в одной отдельно взятой стране не спасает экономику в ситуации, когда весь мир вокруг закрылся. Впрочем, Швеция Швецией, у нас, каказцев, своя головная боль, причем более острая, чем у шведов. Что будет с нашими странами, когда и в какой кондиции они выйдут из кризиса?