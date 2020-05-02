Роухани анонсирует открытие мечетей в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в 132 городах страны с 4 мая возобновят свою деятельность мечети, сообщает Tasnim.

В ходе встречи в национальном штабе по борьбе с коронавирусом Роухани подчеркнул, что религиозные центры откроются в городах с низким риском заражения коронавирусом нового типа.

Отметим, что накануне в Иране были зарегистрировано 802 случая заражения коронавирусом, скончались за сутки 65 человек.

Ранее Минздрав ИРИ сообщил, что 80% заразившихся коронавирусным заболеванием уже полностью излечились и покинули больницы.