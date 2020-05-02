Истребители ВВС Израиля вторглись в воскресенье в воздушное пространство Ливана со стороны Голанских высот и совершают разведывательные полеты над пограничными районами с Сирией, сообщает агентство Al-Wataniya.

Согласно информации, израильские самолеты были замечены в небе над Акрубом и Хасбаей, фермами Шебаа и горным массивом Джебель-эш-Шейх (библейская гора Хермон).

По информации агентства, израильский беспилотник после полудня появился со стороны моря в небе над южной окраиной Бейрута и барражирует над городскими кварталами.