Беларусь не будет отменять парад на 9 мая

Президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не может отменить военный парад к 75-летию Победы, несмотря на пандемию коронавируса, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.", - приводит слова Лукашенко в воскресенье агентство Sputnik Беларусь.

"Надо помнить, что те люди (участники войны) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой, и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил он.

При этом глава государства предупредил организаторов парада, что "никого тащить на это мероприятие не надо". "Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - сказал Лукашенко.