Как подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев на последнем совещании, посвященном социально-экономическим итогам первого квартала года, до конца года не будет сокращена ни одна программа в социальной сфере. Честно говоря, делать такие громкие заявления в нынешней ситуации, сложившейся в мировой экономике, которая не сулит ничего хорошего и для нашей страны, может не каждый глава государства. Однако политическая история свидетельствует – Ильхам Алиев никогда словами не разбрасывается. Что придает президенту уверенность в разгар нового мирового кризиса?

Принятые правительством меры обнадеживают. Общий пакет поддержки в связи с коронавирусом предусмотрен в размере 2,5 млрд манатов. Но президент обещает выделить больше. Недавно только на приобретение необходимого оборудования и принадлежностей из резервного фонда президента было дополнительно выделено 97 млн манатов, до конца года планируется выделить еще 150 млн манатов. Сейчас среднемесячная заработная плата по стране составляет 712 манатов, средняя пенсия - 295 манатов, а пенсия по возрасту близка к 330 манатам. Только в прошлом году был очень высокий рост зарплаты, пенсии - 4,2 млн человек воспользовались принятыми государством программами. В нынешнем году без сокращений будет осуществлено строительство всех объектов социальной инфраструктуры. Минимум 7 тысяч семей переселенцев будут переселены в новые квартиры, как минимум 1500 семьям шехидов будут предоставлены новые квартиры.

Но прогнозируемая социальная политика нуждается в мощной экономической поддержке. И хотя экономика сегодня как раз и является самым сложным и непредсказуемым вопросом, глава государства положительно оценивает итоги первого квартала. За два месяца с начала года валовой внутренний продукт вырос почти на 3%, при этом рост в ненефтяном секторе составил около 7%. А за три месяца ВВП увеличился на 1,1%, в ненефтяном секторе он вырос более чем на 3%. Конечно, коронавирус делает свое дело, но рост все же есть.

Многие считают, что Азербайджан живет исключительно за счет нефтяных доходов, но нефть сегодня дешевле воды. А вот рост в ненефтяной промышленности составляет 23% - внимание, уделяемое данной сфере в последнее время, и вложенные инвестиции дают ожидаемые результаты. Инфляция тоже находится на уровне 3 процентов, и не превышает прогнозные нормы. А доходы населения выросли почти на 7%. Налоговые и таможенные органы перечислили в бюджет сверх прогноза более 310 млн манатов. Конечно, все это обнадеживающие итоги экономической стратегии И.Алиева, особенно если учесть, что сегодня экономическая активность в целом сильно спала. Правда, неизвестно, сколько продлится пандемия, и когда будет восстановлена экономическая активность. Но предпринимаемые правительством шаги в соответствии с ситуацией дают уверенность сказать, что экономикой управляет опытный и дальновидный стратег.

А говорить так есть все основания. Профицит госбюджета Азербайджана в первом квартале составил 2 млрд 556,1 млн манатов. При этом доходы бюджета составили 7 млрд 810,9 млн манатов (рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 43,6%), что на 35,9% превышает прогнозный показатель. На ненефтяной сектор пришлись доходы в размере 2 млрд 536,3 млн манатов или 32,5%. Таким образом, профицит госбюджета в I квартале составил 32,7% к бюджетным доходам. Расходы же бюджета составили 5 млрд 254,8 млн манатов (рост на 4,4%). И чуть ли не половина их - социальные расходы, которые возросли до 2 млрд 519,8 млн манатов или 48% всех расходов госбюджета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем увеличился на 19,7%.

Следует обратить внимание на одну существенную деталь. Некоторые критики политики правительства стараются преподнести существенный рост профицита госбюджета против прогноза тем, что он обусловлен трансфертом из Нефтяного фонда сверх прогноза (1 793,5 млн манатов). Да, фонд выполнил свой долг, не допустив ажиотажа на валютном рынке страны. Но нельзя при этом забывать и о перевыполнении прогноза по доходам фискальными органами – на 312,2 млн манатов. Одновременно на 16% возросло положительное сальдо внешнеторгового оборота. И это при том, что Азербайджан за квартал осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 6,843 млрд долларов, на 10,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В структуре внешнеторгового оборота на долю экспорта пришлось 4,206 млрд долларов, а импорта - 2,636 млрд долларов. Но даже при общем снижении объема внешнеторгового оборота бросается в глаза такой положительный фактор - за последний год объем экспорта сократился на 6,2%, импорта - на 15,9%. То есть импорт снизился почти в 2,5 раза больше экспорта.

Кроме того, на развитие экономической и социальной сфер из всех финансовых источников в основной капитал было направлено почти 3 млрд манатов, что на 6,5% больше прошлогоднего показателя. На долю ненефтегазового сектора пришлось 1 486,8 млн манатов, что на 9,1% меньше показателя годом ранее, а в нефтегазовый сектор инвестировано 1 442,6 млн манатов при росте на 29,3%. Из внутренних источников в основной капитал направлено 1703,5 млн манатов или 58,2% общих инвестиций. На 1,2% возрос объем розничной торговли, составив 9,2 млрд манатов. Объем среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составил 309,4 маната, что в номинальном выражении на 10,8 маната больше, чем в 2019 году.

Можно долго перечислять те успехи, которых достиг Азербайджан, и не только в макроэкономике. Но мы не преследуем такой цели. И читатель, думается, понял, для чего приведены вся фактологическая база. Если страна даже в самые трудные дни может похвастаться положительными экономическими показателями, то это придает уверенность ее лидеру.