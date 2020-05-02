Телеграмма И.Алиева на столе президента Польши наша корреспонденция
3 мая — праздник дня Конституции Польши. В этом году со дня принятия основного закона этой страны минуло 229 лет. В 1791 году Сейм - парламент Речи Посполитой утвердил этот документ, ставший вторым таким в мире после США, но первым в Европе.
В связи с национальным праздником в адрес президента Польши Анджея Дуды главы многих государств мира направили свои приветствия.
Несомненно, одним из первых было получено поздравление от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Он отметил, что польская конституция 3 мая является примером признаваемых обоими государствами демократических ценностей, которые и сейчас лежат в основе близких двусторонних польско-американских взаимоотношений.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, поблагодарив за прием во время своих двух визитов Польшу, не обошел тему коронавируса, выразив надежду, что человечество сможет справиться с брошенными ему вызовами, такими как пандемия Covid-19.
Глава Литвы президент Гитанас Науседа в поздравлении напомнил, что конституция 3 мая установила тесные связи между народами Польши и Литвы, а крылатый лозунг ее «за нашу и вашу свободу» вдохновлял целые поколения на борьбу за свободу и независимость.
Несмотря на продолжающиеся в последнее время конфронтационные политические высказывания с обеих сторон, с посланием к польскому президенту Анджею Дуде обратился президент России Владимир Путин. Кроме протокольных пожеланий здоровья и успехов своему коллеге, он передал всем гражданам Польши пожелания благополучия и процветания.
Итальянский президент Серджио Матарелла обратил внимание на особые взаимоотношения, давно сложившиеся между двумя странами, вспомнив важную роль 2-го Польского корпуса в освобождении Италии от нацистов во Второй мировой войне.
Президента Польши так же поздравили во время прямых телефонных разговоров с ним Папа Римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский.
Президенты Южной Кореи — Мун Чжэ-ин - и Ирландии — Майкл Д. Хиггинс выразили готовность помочь Польше в преодолении экономических последствий коронавируса.
В числе тех, кто направил свои поздравления лидеру Польши, были не только венценосные особы — король Швеции Карл XVI Густав, король Бельгии Филипп, султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах, но и Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев, а также президент Латвии Эгилс Левитс, другие главы многих государств мира.