Несомненно, одним из первых было получено поздравление от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Он отметил, что польская конституция 3 мая является примером признаваемых обоими государствами демократических ценностей, которые и сейчас лежат в основе близких двусторонних польско-американских взаимоотношений.

В связи с национальным праздником в адрес президента Польши Анджея Дуды главы многих государств мира направили свои приветствия.

3 мая — праздник дня Конституции Польши. В этом году со дня принятия основного закона этой страны минуло 229 лет. В 1791 году Сейм - парламент Речи Посполитой утвердил этот документ, ставший вторым таким в мире после США, но первым в Европе.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, поблагодарив за прием во время своих двух визитов Польшу, не обошел тему коронавируса, выразив надежду, что человечество сможет справиться с брошенными ему вызовами, такими как пандемия Covid-19.

Глава Литвы президент Гитанас Науседа в поздравлении напомнил, что конституция 3 мая установила тесные связи между народами Польши и Литвы, а крылатый лозунг ее «за нашу и вашу свободу» вдохновлял целые поколения на борьбу за свободу и независимость.

Несмотря на продолжающиеся в последнее время конфронтационные политические высказывания с обеих сторон, с посланием к польскому президенту Анджею Дуде обратился президент России Владимир Путин. Кроме протокольных пожеланий здоровья и успехов своему коллеге, он передал всем гражданам Польши пожелания благополучия и процветания.

Итальянский президент Серджио Матарелла обратил внимание на особые взаимоотношения, давно сложившиеся между двумя странами, вспомнив важную роль 2-го Польского корпуса в освобождении Италии от нацистов во Второй мировой войне.

Президента Польши так же поздравили во время прямых телефонных разговоров с ним Папа Римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский.

Президенты Южной Кореи — Мун Чжэ-ин - и Ирландии — Майкл Д. Хиггинс выразили готовность помочь Польше в преодолении экономических последствий коронавируса.

В числе тех, кто направил свои поздравления лидеру Польши, были не только венценосные особы — король Швеции Карл XVI Густав, король Бельгии Филипп, султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах, но и Президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев, а также президент Латвии Эгилс Левитс, другие главы многих государств мира.