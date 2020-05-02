Европа размораживает экономику ценой жизни Украины

Так недавно сообщил вице-премьер по делам европейской и атлантической интеграции Вадим Пристайко. Он также добавил, что ожидаются аналогичные переговоры с Польшей, Чехией и Германией. Он рассказал, что разговаривал с австрийским министром иностранных дел, который назвал цифру необходимых в этой стране гастарбайтеров из Украины — 802, которых ожидают 44 фирмы.

Пандемия пандемией, но мысли о «размораживании» экономик стран Евросоюза все настойчивее посещают головы политиков. Власти нескольких государств — Австрии, Финляндии и даже Израиля обратились к Украине с просьбой об организации выездов в эти страны украинских сезонных рабочих.

К нему с аналогичной просьбой обратились также Финляндия и Израиль. В.Пристайко отметил, что со стороны страны Суоми есть запрос на «тысячи человек». Ожидаются деловые переговоры на тему переброски специальными рейсами рабочих из Украины в такие страны, как Польша, Чехия, Германия.

Надо сказать, что в Польше и так давно живут и работают около полутора миллиона украинцев. Тем не менее постоянно растущая экономика Польши нуждается в новых рабочих руках.

Вице-премьер заметил в интервью украинскому информационному агентству Интерфакс-Украина, что правительство, несомненно, рассчитывает на тех своих граждан, которые работали за пределами Украины, но пока не может обеспечить им уровень заработков, соответствующий европейскому. Потому, по его словам, власти не будут создавать им искусственные препятствия для выезда на заработки за границу.

В.Пристайко подчеркнул, что правительство в этой ситуации ожидает, что украинцы будут иметь официальное оформление на работу не меньше, чем на три месяца, при этом имея страхование, прежде всего, медицинское, а также достойные условия проживания и заработка.

Карантин, тестирование и другие обязательные процедуры будут гарантированы не только в странах, куда поедут украинцы, но и по возвращении домой, - сказал В.Пристайко. Он сообщил, что вначале перевозка работников будет осуществляться чартерными рейсами, и что некоторые авиакомпании уже готовы к такому сотрудничеству.

Тема гастарбайтеров во время пандемии встает уже не в первый раз. Власти приграничных земель Германии уже месяц назад обращались к польскому правительству с просьбой разрешить выезд сезонных рабочих из Польши на плантации спаржи и другой сельскохозяйственной продукции. При этом немцы сулят приезжим заработок в размере 65 евро в сутки, плюс по 20 евро на каждого приезжающего с ними члена семьи. Вопрос пока что висит в воздухе, так как Польша пока не спешит открывать свои границы. Но сигнал о том, что теперь поляки обращаются к Украине за помощью в виде гастарбайтеров, может подтолкнуть власти Варшавы действовать и в случае с Германией более решительно.