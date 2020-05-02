Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще какое-то время жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь», - сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», - добавил Песков.