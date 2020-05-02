В Грузии умер девятый пациент с коронавирусом

В Грузии от коронавируса скончался девятый пациент. Информация об этом размещена на специально созданном правительством сайте stopcov.ge. По имеющейся информации, умер 58-летний пациент, находившийся в критическом состоянии.

Согласно официальным данным, к этому времени в Грузии подтверждено 589 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе: 215 выздоровевших пациентов, восемь человек скончались, трое были перевезены в Грузию на лечение из-за границы.

5 260 граждан находятся в режиме карантина, а 553 - проходят лечение в стационарах.